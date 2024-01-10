Военные РФ снова атаковали Херсонскую область: есть пострадавший

Военные Российской Федерации сегодня снова атаковали территории Херсонской области. Удар пришелся по Новодмитровке, в результате чего один житель был ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"В собственном доме пострадал 58-летний местный житель. У него - контузия взрывной и черепно-мозговой травмы", - сообщили в ОВА.

В администрации объяснили, что мужчину сразу доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На фото от ОВА можно увидеть последствия российских обстрелов.

Ситуация в Херсонской области

Мы сообщали, что российские войска не оставляют попыток выбить украинскую группировку войск из плацдарма на левобережье Херсонской области. Но все штурмы оканчиваются неудачей.

Заметим, что потери России в войне в Украине к утру среды, 10 января, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 366 790 военных.

По данным Генштаба на утро 10 января, ВСУ продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений.

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