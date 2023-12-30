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Военные Польши провели поиски российской ракеты на границе с Украиной. Что известно

Суббота 30 декабря 2023 17:28
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Военные Польши провели поиски российской ракеты на границе с Украиной. Что известно Иллюстративное фото: военные Польши провели поиски российской ракеты на границе с Украиной (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Польские военные сегодня, 30 декабря, на границе с Украиной, проводили поиски вероятных частей российской ракеты, залетевшей на территорию страны накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Польши в Twitter.

Как отметили в ведомстве, поиски были завершены в 15.00 субботы, 30 декабря.

"Результат поиска был отрицательным. Не обнаружено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинщины. Боевые действия закончились, и мы не планируем дальнейших полевых проверок", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня в Польше заявляли, что привлекут к поискам возможных частей российской ракеты около 500 военных.

Что предшествовало

Напомним, 29 декабря, российские оккупанты запустили по Украине более 150 воздушных целей, в том числе и ракеты.

В ходе атаки стало известно, что воздушное пространство Польши нарушило неизвестный объект. Позже выяснилось, что это была российская ракета.

В связи с инцидентом в стране президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными.

По словам командующего польскими оперативными вооруженными силами генерал-майора Мацея Клиша, ракета находилась в воздушном пространстве страны около 3 минут.

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