Военные показали зрелищную работу украинских БМП (видео)

Украинские военные продолжают активно используют боевые машины пехоты в войне с россиянами. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

В Минобороны рассказали, что на видео можно заметить работу бойцов 93-й отдельной бригады Холодный Яр на БМП-2.

В ведомстве добавили, что сейчас на Бахмутском направлении бронегруппы играют существенную роль в поддержке пехоты.

"Это сложная и чрезвычайно рискованная работа, ведь экипажи обычно ведут огонь по врагу в упор", - добавляют в министерстве.