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Военные показали зрелищную работу украинских БМП (видео)

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Воскресенье 19 февраля 2023 17:47
Военные показали зрелищную работу украинских БМП (видео) Иллюстративное фото: военные показали зрелищную работу украинских БМП (armyinform)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают активно используют боевые машины пехоты в войне с россиянами. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

В Минобороны рассказали, что на видео можно заметить работу бойцов 93-й отдельной бригады Холодный Яр на БМП-2.

В ведомстве добавили, что сейчас на Бахмутском направлении бронегруппы играют существенную роль в поддержке пехоты.

"Это сложная и чрезвычайно рискованная работа, ведь экипажи обычно ведут огонь по врагу в упор", - добавляют в министерстве.

Напомним, ранее украинские военные показали уничтожение российской реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г".

Также мы писали, что украинским военным удалось отбить штурм россиян на Сватовском направлении в Луганской области. Обнародовано видео.

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Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины БМП Бахмут Война России против Украины
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