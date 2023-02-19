Военные показали зрелищную работу украинских БМП (видео)
Украинские военные продолжают активно используют боевые машины пехоты в войне с россиянами. Появилось видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.
В Минобороны рассказали, что на видео можно заметить работу бойцов 93-й отдельной бригады Холодный Яр на БМП-2.
В ведомстве добавили, что сейчас на Бахмутском направлении бронегруппы играют существенную роль в поддержке пехоты.
"Это сложная и чрезвычайно рискованная работа, ведь экипажи обычно ведут огонь по врагу в упор", - добавляют в министерстве.
Напомним, ранее украинские военные показали уничтожение российской реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г".
Также мы писали, что украинским военным удалось отбить штурм россиян на Сватовском направлении в Луганской области. Обнародовано видео.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.