Военные показали видео зачистки частного сектора под Торецком от россиян
Украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупантов и наносят противнику потери среди личного состава. На этот раз бойцам удалось зачистить частный сектор под Торецком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
"Силами роты разведки специального назначения 12 бригады специального назначения НГУ "Азов" был зачищен от оккупантов частный сектор под Торецком", - подписано видео.
Отмечается, что в ходе операции было ликвидировано почти полсотни оккупантов, чуть меньше взвода взято в плен. Также за время работы спецназовцев было эвакуировано несколько десятков гражданских людей вместе с их домашними любимцами.
Ситуация в районе Торецка
По словам спикера ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова и спикера ОТУ "Луганск" Дмитрия Запорожца, город Торецк Донецкой области продолжает оставаться под контролем Сил обороны.
Россияне пытаются захватить оборонительные позиции, которые у ВСУ находятся в направлениях шахт "Центральная" и "Торецка".
Недавно на Торецком направлении сильно активизировалась российская тактическая авиация. Следствием этого и стало сбитие российского Су-25 в субботу, 8 февраля.
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