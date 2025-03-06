Військові показали відео зачистки приватного сектору під Торецьком від росіян

Українські військові продовжують стримувати наступ російських окупантів і завдають противнику втрати серед особового складу. Цього разу бійцям вдалося зачистити приватний сектор під Торецьком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

"Силами роти розвідки спеціального призначення 12 бригади спеціального призначення НГУ "Азов" було зачищено від окупантів приватний сектор під Торецьком", - підписано відео.

Зазначається, що у ході операції було ліквідовано майже півсотні окупантів, трохи менше взводу взято у полон. Також за час роботи спецпризначенців було евакуйовано декілька десятків цивільних людей разом з їхніми домашніми улюбленцями.

Ситуація в районі Торецька

За словами спікера ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова та речника ОТУ "Луганськ" Дмитра Запорожця, місто Торецьк Донецької області продовжує залишатись під контролем Сил оборони.

Росіяни намагаються захопити оборонні позиції, які у ЗСУ знаходяться у напрямках шахт "Центральна" та "Торецька".

Нещодавно на Торецькому напрямку сильно активізувалась російська тактична авіація. Наслідком цього і стало збиття російського Су-25 у суботу, 8 лютого.