ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не только Макеевка. СМИ узнали об успешном ударе ВСУ по колонне мобилизованных россиян

Новина українською →
Воскресенье 05 февраля 2023 15:33
Не только Макеевка. СМИ узнали об успешном ударе ВСУ по колонне мобилизованных россиян Иллюстративное фото: СМИ узнали об успешном ударе ВСУ по колонне мобилизованных россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Удар украинских военных по ПТУ в Макеевке, вероятно, был не первой масштабной ликвидацией мобилизованных россиян. Похожий инцидент произошел в Херсонской области осенью 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

По информации издания, 24 октября в Новой Каховке украинские военные своим ударом уничтожили по меньшей мере несколько десятков мобилизованных россиян.

Журналисты добавляют, что погибшие были родом из Волгоградской области, где местные издания, начиная с конца октября, начали публиковать по два-три некролога про солдат, которых мобилизовали. Под всеми фотографиями стояла одна и та же дата смерти - 24 октября 2022 года.

The Insider удалось установить имена 20 мобилизованных россиян, которых ликвидировали 24 октября в Новой Каховке. При этом общее количество погибших в результате удара ВСУ неизвестно, поскольку эти имена - то, что установили благодаря волгоградским некрологам.

В СМИ не пишут причины гибели мобилизованных солдат в Херсонской области, но в начале ноября в российских соцсетях начала появляться информация о том, что в районе Новой Каховки была обстреляна колонна мобилизованных россиян. В публикациях были указаны имена погибших, которые упоминаются в некрологах.

"27 числа мы поехали в военкомат, нам рассказали, что погибла вся машина - 20 мальчишек. Куда ехали, нам не могут сказать. Они начали выезжать на Каховскую ГЭС. Несколько машин, 90 человек, и самая первая машина попала под обстрел. Что там происходило конкретно - никто нам ничего не сказал. Осколки - предположительно HIMARS", - приводит издание слова родственницы одного из убитых солдат.

Помимо этого, мать другого погибшего военного рассказала The Insider, что в военкомате ей не предоставили никакой информации о сыне. Местные власти также отказываются раскрывать какие-либо детали о причинах такой массовой ликвидации мобилизованных.

Напомним, ранее стало известно, что в новогоднюю ночь украинские военные ударили по общежитию в Макеевке, где находилось много мобилизованных россиян.

2 января Генштаб ВСУ подтвердил удар по оккупантам в Макеевке. По информации британской разведки, там погибло более 300 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Волгоград Вооруженные силы Украины Новая Каховка Война России против Украины ракетный удар Мобилизация в России
NEWS
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина