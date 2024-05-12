Военные показали момент уничтожения танка с оккупантами под Авдеевкой (видео)

Потери России

Напомним, за минувшие сутки на фронте в Украине произошло более ста боевых столкновений. Более подробно об общей ситуации на фронте можно узнать в возведении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В то же время мы писали, что за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали более тысячи российских террористов.

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