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Военные показали момент уничтожения танка с оккупантами под Авдеевкой (видео)

Фото: Военные уничтожили танк с оккупантами под Авдеевкой (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные сожгли вражеский танк в районе Красногоровки, расположенной под Авдеевкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 47-й отдельной механизированной бригады.

"Воины 47 отдельной механизированной бригады сожгли вражеский танк в районе Красногоровки под Авдеевкой", - сообщили военные.

По данным бригады, аэроразведчики БУАР обнаружили бронетехнику в тылу противника с полным боекомплектом. Танк двигался на огневую позицию, однако добраться до конечного пункта назначения ему помешали операторы FPV Strike Drones Company.

"Меткий удар и танк вместе с экипажем взлетели в воздух", - добавили в 47 отдельной механизированной бригаде.

 

 

Потери России

Напомним, за минувшие сутки на фронте в Украине произошло более ста боевых столкновений. Более подробно об общей ситуации на фронте можно узнать в возведении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В то же время мы писали, что за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали более тысячи российских террористов.

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