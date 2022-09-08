Військові знешкодили дрейфуючу міну в Одеській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ВМС ЗСУ.

Дрейфуюча протикорабельна міна була виявлена силами оборони України. Спеціальним підрозділом ВМС ЗС України вибуховий снаряд був успішно знешкоджений.

Раніше повідомлялося, що жителі Одеси ввечері 21 серпня чули гучний вибух. Його причиною став контрольований підрив другої за день дрейфуючої якірної міни.

Нагадаємо, що раніше 21 серпня в Одеській області силами оборони України була виявлена і знешкоджена чергова морська дрейфуюча міна.

Також стало відомо, що румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала в Чорному морі недалеко від берега.

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