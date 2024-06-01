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Пограничники показали, как уничтожают россиян возле Волчанска (видео)

Волчанск, Суббота 01 июня 2024 16:19
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Пограничники показали, как уничтожают россиян возле Волчанска (видео) Фото: пограничники уничтожают россиян возле Волчанска (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники атаковали российских захватчиков под Волчанском в Харьковской области. Бойцы показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Недалеко от Волчанска аэроразведки пограничников отследила пребывание вражеских сил. Россияне находились в одной из построек.

Для поражения цели вылетел дрон-камикадзе. Пограничники нанесли удар по группе оккупантов.

"С задачей справился (дрон, - ред.), более того - досталось не только вернувшемуся из перекура захватчику, но и его пособникам, скрывавшимся в сооружении", - говорится в сообщении.

Бои в Харьковской области

Российские войска пытаются захватить город Волчанск на севере Харьковской области и продвинуться к Харькову. По словам главы Харьковской ОВА, россияне хотели за два дня наступления взять Волчанск, а через пять - дойти до Харькова. Но через три недели наступления им этого не удалось.

На Харьковском направлении продолжаются боевые действия, россияне засыпают украинские территории авиабомбами.

За прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 126 оккупантов.

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