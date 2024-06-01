Пограничники показали, как уничтожают россиян возле Волчанска (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

"С задачей справился (дрон, - ред.), более того - досталось не только вернувшемуся из перекура захватчику, но и его пособникам, скрывавшимся в сооружении", - говорится в сообщении.

Недалеко от Волчанска аэроразведки пограничников отследила пребывание вражеских сил. Россияне находились в одной из построек.

Бои в Харьковской области

Российские войска пытаются захватить город Волчанск на севере Харьковской области и продвинуться к Харькову. По словам главы Харьковской ОВА, россияне хотели за два дня наступления взять Волчанск, а через пять - дойти до Харькова. Но через три недели наступления им этого не удалось.

На Харьковском направлении продолжаются боевые действия, россияне засыпают украинские территории авиабомбами.

За прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 126 оккупантов.

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