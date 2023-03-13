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Военные показали, как выглядит один из населенных пунктов на окрестностях Бахмута

Иллюстративное фото: военные показали, как выглядит один из населенных пунктов на окрестностях Бахмута (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные продолжают разрушать Бахмут и соседние населенные пункты. Обнародовано видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

"Разбитые бахмутские окрестности. Так выглядит населенный пункт после боев с оккупантами. Видео от бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады", - сказано в сообщении военных.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что россияне пытаются прорваться в центр Бахмута.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия несет многочисленные потери в боях за Бахмут.

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