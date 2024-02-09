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Военные показали, как ремонтируют технику для фронта на севере Украины (видео)

Украина, Пятница 09 февраля 2024 09:06
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Военные показали, как ремонтируют технику для фронта на севере Украины (видео) Фото: военные показали, как ремонтируют технику для фронта на севере Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Специальные подразделения ремонтируют технику для фронта на севере Украины. Военные прошли соответствующую подготовку, в том числе и за рубежом.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Поддержание в трудоспособном состоянии вооружения и военной техники в Северной операционной зоне достигается правильной эксплуатацией и обслуживанием, а в случае необходимости - ремонтом и восстановлением", - рассказал он.

Как отметил генерал, этими работами занимаются специальные ремонтные подразделения, которые маневрируют и выезжают в районы выполнения боевых задач военными частями.

"Они имеют соответствующую подготовку, а также полученные знания за рубежом. Кроме этого, ремонтные подразделения в полном объеме обеспечены материально-техническим обеспечением", - добавил Наев.

Ремонт военной техники

Напомним, в июле 2023 года в Польше открылся сервисный центр по ремонту украинских танков Leopard. А уже в начале октября Украина получила от Польши партию отремонтированных танков Leopard 2.

Ранее бывший министр обороны Украины Алексей Резников в мае 2023 года сообщал, что в Украине существует три линии обслуживания и ремонта военной техники. Запчасти для западных образцов изготавливаются и на украинском рынке и некоторые из них лучше оригинала.

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