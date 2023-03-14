Военные показали, как уничтожают вражеские танки. Со всем, что внутри

Украинские военные продолжают неустанно защищать земли и уничтожать оккупантов. Им удалось попасть во вражеский танк и взорвать его.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска.

На видео показано, как украинский военный попадает в движущийся российский танк. В результате этого тот взорвался с оккупантами вместе.

"Доезжаем. Уничтожаем вражескую технику со всем, что внутри. 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка", - сказано в сообщении.