RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Военные подали уже 800 тысяч рапортов через "Армия+": какие самые популярные

Фото: "Армия+" бьет рекорды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В приложении "Армия+" военные подали уже 800 000 электронных рапортов. Самыми популярными являются заявки на ежегодный отпуск, оздоровительные и смену места службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

С момента запуска сервиса 8 августа 2024 года в приложении "Армия+" военные обработали уже 800 000 электронных рапортов, экономя тысячи недель на бумажной работе.

Примечательно, что с мая среднее количество обработанных рапортов ежемесячно росло на 80 000 - 90 000. А в период с июля по август этот показатель достигал уже 140 000.

Всего за последние 4 месяца общее количество рапортов выросло на 60%. Если в мае этот показатель достиг 490 000 рапортов с момента запуска приложения, то в августе уже обработано 800 000 рапортов. Динамика роста следующая:

  • май - 490 000;
  • июнь - 580 000 (прирост в 90 000);
  • июль - 660 000 (прирост в 80 000);
  • август - 800 000 (прирост в 140 000).

Самые популярные рапорты в "Армия+"

Первое место в списке пяти самых популярных занял рапорт на ежегодный отпуск (26%). Остальные распределились так:

  • рапорт на оздоровительные - 24%;
  • смена места службы ВСУ - 19%;
  • рапорт на получение справки Ф5 - 10%;
  • прием должности - 2%.

Более половины, а именно 60%, рапортов согласовывают. Те, что отклоняют получают четкие причины отказа, чтобы военный мог переподать рапорт. Система в приложении фиксирует все случаи согласований и отклонений.

Благодаря "Армия+" военные уже сэкономили время на обработке рапортов - от поиска шаблона и подачи до попадания документа в строевую. Итого это уже 8016 недель, которые можно потратить на отдых или обучение.

Напомним, электронные рапорты были одним из первых сервисов, которые запустились в приложении "Армия+". Запуск состоялся 8 августа 2024 года и сейчас оцифровано 42 вида рапортов, которыми пользуются в 1 500 воинских частях.

Заметим, что только в течение июля этого года в приложении "Армия+" появились шесть новых рапортов.

Они касаются увольнения со службы после плена, заочного обучения, изменения персональных данных и не только.

Более того, недавно в "Армия+" запустили новый сервис - мультиподпись рапортов. Он позволяет командирам обрабатывать десятки запросов одновременно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против УкраиныОккупанты