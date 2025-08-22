Военные подали уже 800 тысяч рапортов через "Армия+": какие самые популярные

В приложении "Армия+" военные подали уже 800 000 электронных рапортов. Самыми популярными являются заявки на ежегодный отпуск, оздоровительные и смену места службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
С момента запуска сервиса 8 августа 2024 года в приложении "Армия+" военные обработали уже 800 000 электронных рапортов, экономя тысячи недель на бумажной работе.
Примечательно, что с мая среднее количество обработанных рапортов ежемесячно росло на 80 000 - 90 000. А в период с июля по август этот показатель достигал уже 140 000.
Всего за последние 4 месяца общее количество рапортов выросло на 60%. Если в мае этот показатель достиг 490 000 рапортов с момента запуска приложения, то в августе уже обработано 800 000 рапортов. Динамика роста следующая:
Первое место в списке пяти самых популярных занял рапорт на ежегодный отпуск (26%). Остальные распределились так:
Более половины, а именно 60%, рапортов согласовывают. Те, что отклоняют получают четкие причины отказа, чтобы военный мог переподать рапорт. Система в приложении фиксирует все случаи согласований и отклонений.
Благодаря "Армия+" военные уже сэкономили время на обработке рапортов - от поиска шаблона и подачи до попадания документа в строевую. Итого это уже 8016 недель, которые можно потратить на отдых или обучение.
Напомним, электронные рапорты были одним из первых сервисов, которые запустились в приложении "Армия+". Запуск состоялся 8 августа 2024 года и сейчас оцифровано 42 вида рапортов, которыми пользуются в 1 500 воинских частях.
Заметим, что только в течение июля этого года в приложении "Армия+" появились шесть новых рапортов.
Они касаются увольнения со службы после плена, заочного обучения, изменения персональных данных и не только.
Более того, недавно в "Армия+" запустили новый сервис - мультиподпись рапортов. Он позволяет командирам обрабатывать десятки запросов одновременно.