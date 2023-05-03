ВСУ "приземлили" четыре вражеских БПЛА на юге Украины

Украинские военные сбили 4 российских беспилотных летательных аппарата в Николаевской и Херсонской областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что этой ночью враг прибег к ночной атаке "Шахедами" по территории Украины. Нашим воинам удалось сбить 21 из 26 запущенных БПЛА.

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