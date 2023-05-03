ВСУ "приземлили" четыре вражеских БПЛА на юге Украины
Фото: ВСУ "приземлили" четыре вражеских БПЛА на юге Украины (Getty Images)
Украинские военные сбили 4 российских беспилотных летательных аппарата в Николаевской и Херсонской областях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".
Среди уничтоженных БПЛА:
- 2 ударных БПЛА "Ланцет";
- 1 БПЛА "Мерлин-ВР";
- 1 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Отмечаем результативную боевую работу воинов мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого и Херсонской зенитной ракетной бригады", - пишет пресс-служба командования.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что этой ночью враг прибег к ночной атаке "Шахедами" по территории Украины. Нашим воинам удалось сбить 21 из 26 запущенных БПЛА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.