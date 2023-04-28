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Войну поддерживают 75% жителей России, и большинство боятся контрнаступления ВСУ

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Москва, Пятница 28 апреля 2023 10:17
Войну поддерживают 75% жителей России, и большинство боятся контрнаступления ВСУ Фото: жители России опасаются контрнаступления ВСУ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поддержка войны против Украины среди жителей России выросла до 75%. Однако большинство считают, что трудности еще впереди, а более 60% с тревогой ожидают наступления ВСУ, вооруженных западной техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

В конце апреля 2023 года 75% поддерживают "действия российских вооруженных сил в Украине" (месяц назад - 72%), не поддерживают - 16% (месяц назад - 20%).

Войну поддерживают 75% жителей России, и большинство боятся контрнаступления ВСУ

В апреле незначительно увеличилась доля сторонников начала мирных переговоров. В этом месяце их 51% (в марте - 48%) против 38% опрошенных, поддерживающих продолжения военных действий (в марте - 42%).

Войну поддерживают 75% жителей России, и большинство боятся контрнаступления ВСУ

Возможность контрнаступления ВСУ беспокоит 62% респондентов (28% - очень беспокоит, 34% - скорее беспокоит), не беспокоит - треть.

Войну поддерживают 75% жителей России, и большинство боятся контрнаступления ВСУ

Три четверти (77%) опрошенных беспокоят поставки западных вооружений в Украину, 19% - не беспокоят.

Войну поддерживают 75% жителей России, и большинство боятся контрнаступления ВСУ

Чуть более половины (52%) респондентов полагают, что основные трудности, связанные со "спецоперацией", еще впереди, 27% думают, что переживают их сейчас, 10% - что они уже позади.

Войну поддерживают 75% жителей России, и большинство боятся контрнаступления ВСУ

Опрос "Левада-центра" проведен 20 -26 апреля 2023 года среди 1623 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, по данным опроса "Левада-Центра", в феврале 2023 года 63% жителей России были уверены, что война против Украины идет успешно.

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