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Кабмин изменил порядок выплат семьям погибших военных и полицейских

Украина, Вторник 22 октября 2024 12:56
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Кабмин изменил порядок выплат семьям погибших военных и полицейских Фото: правительство изменило порядок выплат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров изменил порядок выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков членам семей военнослужащих и полицейских в случае их гибели (смерти).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram .

Предусмотрено, что в году гибели (смерти) для определения размера денежной компенсации ежегодного основного отпуска и дополнительных отпусков применяется установленное количество календарных дней отпуска:

военнослужащим:

  • основной отпуск – от 30 до 45 календарных дней в зависимости от выслуги лет
  • дополнительный отпуск – от 2 до 15 календарных дней в зависимости от места службы и должности,

полицейским:

  • основной отпуск – 30 календарных дней
  • дополнительный отпуск – от 1 до 15 календарных дней в зависимости от выслуги лет.

Это касается военнослужащих ВСУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтрансслужбы и полицейских Национальной полиции.

Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию Порядка назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц.

В частности, предусмотрено, что заявители будут подавать в Министерство по делам ветеранов заявление о назначении и выплате единовременной денежной помощи.

При этом заявление может подаваться через центр предоставления административных услуг ЦНАУ, а при технической возможности (внедрение электронного кабинета) такое заявление возможно будет подать в электронной форме средствами Портала Дія или Единого государственного реестра ветеранов войны.

После начала войны Кабинет министров принял решение о выплате единовременного денежного пособия в 15 млн гривен за смерть военных их семьям.

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