Военные получат еще 14 дней отпуска: Зеленский подписал закон

Согласно документу, 15 дней отпуска теперь предоставляются обязательно, а остальные 15 дней (из общих 30 дней на календарный год) - в зависимости от возможностей конкретного подразделения.

Документ также предусматривает ряд нововведений. В частности, участники боевых действий смогут воспользоваться дополнительными 14 днями отпуска, норма о которых ранее не действовала во время военного положения.

Кроме того, контрактники в возрасте от 18 до 24 лет, которые не имеют высшего образования и учатся, получат право на отпуск для сдачи экзаменов.

Закон вступает в силу через месяц со дня его официального опубликования.