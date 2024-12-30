Как рассказали РБК-Украина осведомленные источники, "погоны" подталкивают Путина к решению всех проблем исключительно военным путем, показывают ему различные "орешники" и уверяют, что РФ должна ставить перед собой максимальные цели, а не идти на компромиссы.

Напомним, Владимир Путин 19 декабря заявил: "Мы всегда готовы к переговорам и компромиссам. Просто противная сторона отказалась от переговоров".

В то же время в МВФ отметили, что действия России расходятся с публичными призывами к мирным переговорам. В последние месяцы наблюдается эскалация военных действий и рост воздушных ударов по городам. В частности, воздушные атаки, особенно с использованием беспилотников, усилились в последние месяцы.

По данным независимого "Левада-центра", три четверти россиян поддерживают войну против Украины. В октябре 2024 года более половины хотят мирных переговоров, однако на своих условиях, и лишь 30% готовы вернуть захваченные территории.

Валерий Герасимов - начальник Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации и первый заместитель министра обороны России (с 2012 года).

Герасимов известен своей причастностью к агрессивной военной политике России, включая оккупацию Крыма (2014), войну на востоке Украины и полномасштабное вторжение в Украину (2022).

Автор концепции, которую западные аналитики называют "доктриной Герасимова". Она предусматривает сочетание военных, информационных, экономических и других методов для достижения стратегических целей, часто в гибридном формате.

Герасимов находится под санкциями многих стран за его роль в военной агрессии РФ. Он является одним из символов российского военного руководства, ответственного за многочисленные военные преступления.