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Социологи зафиксировали рост сторонников "мирных переговоров" среди жителей России

Россия, Четверг 07 ноября 2024 09:59
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Социологи зафиксировали рост сторонников "мирных переговоров" среди жителей России Фото: число сторонников "мирных переговоров" среди жителей России выросло до 55% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Три четверти жителей России поддерживают войну против Украины. В октябре 2024 года более половины хотят мирных переговоров, однако на своих условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

Уровень поддержки войны против Украины значимо не меняется и остается высоким - 76%. Не поддерживают - 15% опрошенных.

Социологи зафиксировали рост сторонников &quot;мирных переговоров&quot; среди жителей России

Как отмечается в сообщении, после снижения доли сторонников мирных переговоров на фоне событий в Курской области, их число постепенно увеличивается - до 55%. Доля сторонников продолжения военных действий снижается - до 36%.

Социологи зафиксировали рост сторонников &quot;мирных переговоров&quot; среди жителей России

Социологи "Левада-центра" в этот раз не сообщают, какие именно "мирные переговоры" поддерживают жители России. Предыдущие опросы показывали, что 70% одобрили бы немедленное прекращение войны, однако при сохранении захваченных территорий. В случае ухода с оккупированных территорий завершение войны поддержали бы только 30% опрошенных.

В октябре мнения жителей России разделились по вопросу о том, отменили бы они или поддержали начало войны, если бы у них была возможность вернуться в прошлое: 40% - отменили бы, 44% - поддержали бы. За полтора года общественное мнение по данному вопросу не претерпело значимых изменений.

Социологи зафиксировали рост сторонников &quot;мирных переговоров&quot; среди жителей России

Около половины жителей России готовы отправить родственника на войну. Равные доли скорее одобрили бы (40%) и скорее не одобрили бы (42%) решение члена семьи или близкого человека, если бы он подписал контракт с военным ведомством РФ.

Социологи зафиксировали рост сторонников &quot;мирных переговоров&quot; среди жителей России

Опрос "Левада-центра" проведен с 24 по 30 октября 2024 года среди 1617 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, 76% украинцев уверены, что все жители России ответственны за агрессию против Украины. Также большинство респондентов (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.

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