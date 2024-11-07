Социологи зафиксировали рост сторонников "мирных переговоров" среди жителей России

Три четверти жителей России поддерживают войну против Украины. В октябре 2024 года более половины хотят мирных переговоров, однако на своих условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого " Левада-центра ".

Уровень поддержки войны против Украины значимо не меняется и остается высоким - 76%. Не поддерживают - 15% опрошенных.

Как отмечается в сообщении, после снижения доли сторонников мирных переговоров на фоне событий в Курской области, их число постепенно увеличивается - до 55%. Доля сторонников продолжения военных действий снижается - до 36%.

Социологи "Левада-центра" в этот раз не сообщают, какие именно "мирные переговоры" поддерживают жители России. Предыдущие опросы показывали, что 70% одобрили бы немедленное прекращение войны, однако при сохранении захваченных территорий. В случае ухода с оккупированных территорий завершение войны поддержали бы только 30% опрошенных.

В октябре мнения жителей России разделились по вопросу о том, отменили бы они или поддержали начало войны, если бы у них была возможность вернуться в прошлое: 40% - отменили бы, 44% - поддержали бы. За полтора года общественное мнение по данному вопросу не претерпело значимых изменений.

Около половины жителей России готовы отправить родственника на войну. Равные доли скорее одобрили бы (40%) и скорее не одобрили бы (42%) решение члена семьи или близкого человека, если бы он подписал контракт с военным ведомством РФ.

Опрос "Левада-центра" проведен с 24 по 30 октября 2024 года среди 1617 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.