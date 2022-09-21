Военные облигации можно купить через "Дію": как это сделать
Кабинет министров утвердил порядок подачи заявки на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дія"). Государственные облигации могут купить совершеннолетние украинцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 сентября 2022 г. №1034 .
Согласно документу, для формирования заявки на покупку ОВГЗ лицу необходимо:
- установить мобильное приложение Портала Дія на электронном носителе и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;
- выбрать в мобильном приложении Портала Дія услугу "Военные облигации”;
- выбрать финансовое учреждение, в котором человек намерен приобрести облигации;
- открыть текущий счет "єПідтримка" для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям и/или проверить номер текущего счета (по стандарту IBAN), информация о котором передана банком и который имеется в мобильном приложении Портала Дія.
По желанию лица для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям он может открыть текущий счет с помощью Портала Дія, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія.
Заявка формируется средствами Портала Дія, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія, в форме, удобной для восприятия ее содержания, и содержит перечень следующих сведений:
- 1) фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
- 2) дата рождения;
- 3) серия и/или номер паспорта гражданина Украины, дата выдачи, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего паспорт, срок действия (при наличии);
- 4) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- 5) адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства;
- 6) информация для связи с лицом (номер телефона, адрес электронной почты);
- 7) информация об облигациях (срок погашения облигаций, международный идентификационный код ценной бумаги, доходность облигаций, наименование финансового учреждения, цена одной облигации, количество облигаций, общая стоимость облигаций);
- 8) номер текущего счета (по стандарту IBAN) лица;
- 9) тип трудоустройства лица, доход (информация о рангированном доходе за последние шесть месяцев, имеющуяся в реестре на момент подачи заявки), наименование работодателя, код ЕГРПОУ работодателя (передаются финансовому учреждению при первой покупке облигаций).
После успешного прохождения проверки лицу направляются на подпись документы (в частности, генеральный договор о предоставлении инвестиционных услуг, договор обслуживания счета в ценных бумагах, заказ на покупку облигаций) для завершения покупки облигаций.
После подписания документов и оплаты приобретенные облигации засчитываются финансовым учреждением на счет в ценных бумагах лица с предоставлением выписки о состоянии счета в ценных бумагах.
Выплата номинальной стоимости облигаций и процентного дохода производится на текущий счет.
Напомним, Министерство финансов с начала войны размещает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под названием "Военные облигации". Эти бумаги являются обычными гособлигациями.
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