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Военные облигации можно купить через "Дію": как это сделать

Новина українською →
Украина, Среда 21 сентября 2022 11:33
Военные облигации можно купить через "Дію": как это сделать Фото: военные облигации можно приобрести через приложение "Дію" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил порядок подачи заявки на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дія"). Государственные облигации могут купить совершеннолетние украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 сентября 2022 г. №1034 .

Согласно документу, для формирования заявки на покупку ОВГЗ лицу необходимо:

  • установить мобильное приложение Портала Дія на электронном носителе и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;
  • выбрать в мобильном приложении Портала Дія услугу "Военные облигации”;
  • выбрать финансовое учреждение, в котором человек намерен приобрести облигации;
  • открыть текущий счет "єПідтримка" для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям и/или проверить номер текущего счета (по стандарту IBAN), информация о котором передана банком и который имеется в мобильном приложении Портала Дія.

По желанию лица для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям он может открыть текущий счет с помощью Портала Дія, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія.

Заявка формируется средствами Портала Дія, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія, в форме, удобной для восприятия ее содержания, и содержит перечень следующих сведений:

  • 1) фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
  • 2) дата рождения;
  • 3) серия и/или номер паспорта гражданина Украины, дата выдачи, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего паспорт, срок действия (при наличии);
  • 4) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • 5) адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства;
  • 6) информация для связи с лицом (номер телефона, адрес электронной почты);
  • 7) информация об облигациях (срок погашения облигаций, международный идентификационный код ценной бумаги, доходность облигаций, наименование финансового учреждения, цена одной облигации, количество облигаций, общая стоимость облигаций);
  • 8) номер текущего счета (по стандарту IBAN) лица;
  • 9) тип трудоустройства лица, доход (информация о рангированном доходе за последние шесть месяцев, имеющуяся в реестре на момент подачи заявки), наименование работодателя, код ЕГРПОУ работодателя (передаются финансовому учреждению при первой покупке облигаций).

После успешного прохождения проверки лицу направляются на подпись документы (в частности, генеральный договор о предоставлении инвестиционных услуг, договор обслуживания счета в ценных бумагах, заказ на покупку облигаций) для завершения покупки облигаций.

После подписания документов и оплаты приобретенные облигации засчитываются финансовым учреждением на счет в ценных бумагах лица с предоставлением выписки о состоянии счета в ценных бумагах.

Выплата номинальной стоимости облигаций и процентного дохода производится на текущий счет.

Напомним, Министерство финансов с начала войны размещает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под названием "Военные облигации". Эти бумаги являются обычными гособлигациями.

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