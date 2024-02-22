В Кабмине планируют урегулировать распределение выплат среди членов семей погибших военных

Единовременная помощь в 15 млн гривен за смерть военных может быть выплачена по их личному распоряжению. В то же время, сохранится обязательная доля для членов семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Проектом, который подготовило Минобороны, предлагается установить, что помощь в 15 млн гривен выплачивается "в соответствии с размером доли, определенной в таком распоряжении в процентах".

"Независимо от содержания личного распоряжения право на назначение и получение единовременной помощи имеют малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица в размере 50% от доли, которая принадлежала бы каждому из них случае назначения и выплаты единовременной денежной помощи при отсутствии личного распоряжения", - говорится в проекте.

В случае отсутствия личного распоряжения право на назначение и получение единовременной денежной помощи (ее доли) имеют родители, один из супругов, не женившийся во второй раз, дети, не достигшие совершеннолетия, иждивенцы погибшего (умершего).

Документом предлагается расширение круга лиц, имеющих право на получение единовременной денежной помощи, в частности право женщин (мужчин), проживавших с военнослужащим, военнообязанным или резервистом, призванных на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве, без регистрации брака; внуков погибшего (умершего) военнослужащего при условии, что их родители умерли; детей, родившихся после гибели (смерти) военнослужащего.

Проектом предусмотрен запрет отказа от назначения и получения единовременной помощи от имени малолетних, несовершеннолетних детей погибшего (умершего) лица, а также недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена.