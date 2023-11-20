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Военные могут обжаловать выводы ВВК: в Минздраве рассказали о двух способах

Архивное фото: Военные могут обжаловать выводы ВВК (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военнослужащие имеют право обжаловать выводы ВВК в случае того, если решение комиссии не отражает его реального состояния здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

"Вариантов обжалования есть два: в досудебном порядке и через суд", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что обычно положительный результат можно получить уже на этапе пересмотра в досудебном порядке, поэтому лучше начать с него. Для этого необходимо:

  • Написать заявление/жалобу о несогласии с выводами ВЛК и просьбой пересмотреть указанное решение высшим ВЛК;
  • Приобщить к заявлению/жалобы все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВЛК и копию военного билета (удостоверение офицера).

Заявление, медицинские документы и копию постановления ВЛК необходимо или самостоятельно принести в высшую ВЛК, или отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описью вложения в адрес соответствующей ВЛК.

Суд также может помочь военным

Военно-врачебная комиссия по результатам рассмотрения пересматривает обжалуемое постановление или может направить на повторный (контрольный) медицинский осмотр. Затем истцу предоставляют новое заключение о состоянии здоровья, именно его теперь и будут принимать во внимание.

В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВЛК). Если обжалование в досудебном порядке не принесло положительного результата - истец может обратиться в суд.

"Следует отметить, что суд не может отменить решение ВВК по медицинским показаниям, ведь это не входит в его компетенцию. Но суд может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить такое решение ВВК", - добавили в Минздраве.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

Недавно Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВЛК.

Кроме того, как анонсировал президент Владимир Зеленский, в Украине будут проверены справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные за время полномасштабной агрессии РФ.

РБК-Украина ранее рассказывала, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.

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