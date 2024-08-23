Военные моряки спасли семью, которую унесло в открытое море (фото)

Сегодня, 23 августа, экипажем одного из катеров ВМС ВС Украины был проведен поиск и спасение людей, терпящих бедствие на воде. Семью во время отдыха унесло в открытое море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

По данным ВМС, семью из четырех гражданских лиц, среди которых был один ребенок, на надувном плавсредстве отнесло более двух морских мили от побережья Одесской области.

Фото: военные ВМС спасли семью (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Военные моряки обнаружили пострадавших, помогли подняться на борт, оказали необходимую помощь и доставили в безопасное место на суше.

Обращение ВМС к украинцам

"К сожалению, подобные случаи не такая уж редкость, особенно в курортный сезон. Так что в который раз напоминаем - на побережье Черного моря сохраняется повышенная минная опасность, в результате развязанной РФ войны к берегу может прибить не только морские мины, но и другие, часто малозаметные взрывоопасные предметы", - отметили в ВМС.

Военные призвали граждан организовывать свой отдых на море с учетом указанного и исключительно на проверенных и разрешенных для посещения участках побережья, где организовано дежурство спасательных служб.