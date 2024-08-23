Військові моряки врятували сім'ю, яку віднесло у відкрите море (фото)
Сьогодні, 23 серпня, екіпажем одного з катерів ВМС ЗС України було проведено пошук та порятунок людей, що зазнали лиха на воді. Сім'ю під час відпочинку віднесло у відкрите море.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Військово-Морських сил Збройних сил України.
За даними ВМС, сім'ю з чотирьох цивільних осіб, серед яких була одна дитина, на надувному плавзасобі віднесло на понад дві морські милі від узбережжя Одеської області.
Фото: військові ВМС врятували сім'ю (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Військові моряки виявили постраждалих, допомогли піднятися на борт, надали необхідну допомогу та доставили у безпечне місце на суходолі.
Звернення ВМС до українців
"На жаль, подібні випадки не така вже й рідкість, особливо в курортний сезон. Тож вкотре нагадуємо - на узбережжі Чорного моря зберігається підвищена мінна небезпека, внаслідок розв'язаної РФ війни до берега може прибити не лише морські міни, а й інші, часто малопомітні вибухонебезпечні предмети", - наголосили в ВМС.
Військові закликали громадян організовувати свій відпочинок на морі з урахуванням зазначеного та виключно на перевірених і дозволених для відвідування ділянках узбережжя, на яких організовано чергування рятувальних служб.
Зауважимо, як вже зазначили в ВМС, випадки, коли відпочивальників відносить у відкрите море дійсно не рідкість. До прикладу минулого місяця в Одесі кілька громадян, відпочиваючи на узбережжі, були віднесені хвилями у відкрите море.
Військові моряки врятували людей та доставили на берег у безпечне місце.
Незадовго до цього випадку стався схожий. Тоді військовослужбовці ВМС ЗСУ врятували цивільного чоловіка, якого хвилями віднесло у відкрите море.
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