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Украинские морпехи спасли мужчину, которого унесло в открытое море

Украина, Четверг 13 июня 2024 10:40
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Украинские морпехи спасли мужчину, которого унесло в открытое море Фото: морпехи ВСУ спасли мужчину в открытом море (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские морпехи спасли мужчину. Его унесло в открытое море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

"При выполнении задач в акватории Черного моря экипажу одного из катеров ВМС ВС Украины поступило указание по поиску гражданского лица, которое волнами унесло в открытое море", - рассказали морпехи.

В результате поиска военные моряки обнаружили горе-плавателя и отработали меры по спасению человека, оказавшегося за бортом.

"Гражданское лицо было успешно спасено и доставлено на сушу", - констатировали военные.

Украинские морпехи спасли мужчину, которого унесло в открытое море

Важно

Как отмечают в ВМС, наиболее распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

В частности, это купание в необорудованных местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Напомним, в Одессе и области откроют 20 локаций для купания. В частности, 8 июня был открыт пляж "Калетон".

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