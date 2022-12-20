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Военные самолеты, которые "застряли" в Борисполе из-за войны, вернулись в Турцию

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Турция, Вторник 20 декабря 2022 21:26
Военные самолеты, которые "застряли" в Борисполе из-за войны, вернулись в Турцию Фото: военные самолеты, "застрявшие" в Борисполе из-за войны, вернулись в Турцию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 20 декабря, два турецких военно-транспортных самолета, которые не могли вылететь из Украины с февраля, вернулись в Турцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Самолеты вылетели из Украины днем 20 декабря и уже прибыли в аэропорт Кайсери в Турции", - говорится в заявлении министерства обороны.

Отмечено, что два военно-транспортных самолета Airbus A400M ВВС Турции прилетели в аэропорт "Киев-Борисполь" около полуночи 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину.

В Минобороны сообщили, что два самолета направлялись в Киев для доставки гуманитарных грузов и эвакуации граждан Турции, но застряли в аэропорту Киева из-за закрытого воздушного пространства Украины из-за начала боевых действий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что самолет Wizz Air, месяцами стоявший во Львове, вылетел из Украины и приземлился в Польше 13 сентября. Это первый случай с апреля 2022, когда коммерческий самолет вылетел из Украины.

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