ua ru
Вт, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військові літаки, які "застрягли" в Борисполі через війну, повернулися до Туреччини

Новость на русском →
Туреччина, Вівторок 20 грудня 2022 21:26
Військові літаки, які "застрягли" в Борисполі через війну, повернулися до Туреччини Фото: військові літаки, які "застрягли" в Борисполі через війну, повернулися до Туреччини (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 20 грудня, два турецькі військово-транспортні літаки, які не могли вилетіти з України з лютого, повернулися до Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Літаки вилетіли з України вдень 20 грудня і вже прибули до аеропорту Кайсері в Туреччині", - йдеться у заяві міністерства оборони.

Зазначено, що два військово-транспортні літаки Airbus A400M ВПС Туреччини прилетіли в аеропорт "Київ-Бориспіль" близько опівночі 24 лютого, коли Росія почала вторгнення в Україну.

У Міноборони повідомили, що два літаки прямували до Києва для доставки гуманітарних вантажів та евакуації громадян Туреччини, але застрягли в аеропорту Києва через закритий повітряний простір України через початок бойових дій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що літак Wizz Air, який місяцями стояв у Львові, вилетів з України та приземлився у Польщі 13 вересня. Це перший випадок з квітня 2022 року, коли комерційний літак вилетів з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бориспіль Турция
NEWS
Зеленський приїхав у Бахмут
Зеленський приїхав у Бахмут
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах