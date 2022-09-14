Комерційний літак вперше з квітня вилетів з України

Літак Wizz Air, який місяцями стояв у Львові, вилетів з України та приземлився у Польщі 13 вересня. Це перший випадок з квітня 2022 року, коли комерційний літак вилетів з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та сайт моніторингу польотів Flightradar24 .

Директор із комунікацій Flightradar24 Ян Петченік підтвердив, що літак A320 HA-LWS летів зі Львова до Катовіце у вівторок.

За даними Flightradar24, літак злетів приблизно об 11:00. Точний час вильоту невідомий, оскільки він увімкнув свій транспондер лише після проходження кордону з Польщею, ймовірно, з міркувань безпеки.

Хоча Airbus A320 зареєстрований на Wizz Air, Петченік не зміг підтвердити, чи перевізник ним керує.

Він також сказав, що Wizz Air все ще має в Україні три літаки з угорською реєстрацією.