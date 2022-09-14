Комерційний літак вперше з квітня вилетів з України
Літак Wizz Air, який місяцями стояв у Львові, вилетів з України та приземлився у Польщі 13 вересня. Це перший випадок з квітня 2022 року, коли комерційний літак вилетів з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та сайт моніторингу польотів Flightradar24.
Директор із комунікацій Flightradar24 Ян Петченік підтвердив, що літак A320 HA-LWS летів зі Львова до Катовіце у вівторок.
За даними Flightradar24, літак злетів приблизно об 11:00. Точний час вильоту невідомий, оскільки він увімкнув свій транспондер лише після проходження кордону з Польщею, ймовірно, з міркувань безпеки.
Хоча Airbus A320 зареєстрований на Wizz Air, Петченік не зміг підтвердити, чи перевізник ним керує.
Він також сказав, що Wizz Air все ще має в Україні три літаки з угорською реєстрацією.
Як повыдомлялося раныше, Львівський аеропорт може першим відновити польоти, якщо будуть гарантії безпеки для цивільних літаків.
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