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Военные с пулемета сбили российскую ракету С-300 в Одесской области (фото)

Фото: Военные с пулемета сбили российскую ракету С-300 в Одесской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Бойцы территориальной обороны смогли сбить российскую ракету С-300 с крупнокалиберного пулемета в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования "Юг".

"23 ноября стрелки-зенитчики роты огневой поддержки 185-го отдельного батальона 122 бригада терробороны ВСУ в Одесской области заметили в небе российскую ракету и открыли огонь из крупнокалиберного пулемета ДШКМ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это была ракета С-300, и военным удалось ее подбить. Позже удалось найти корпус ракеты, прошитый пулями из ДШКМ.

"Этот пулемет бойцы называют "Дашка", - добавили напоследок.

Напомним, что в среду, 23 ноября, силы противовоздушной обороны уничтожили 51 из 70 ракет во время массированного обстрела Украины.

Утром 22 октября над Украиной сбили ракету, которую впервые отследили с помощью мобильного приложения "ЕПВО".

Украинские военные сбили ракету, летевшую над Сумской областью.

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