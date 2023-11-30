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Военные контрразведчики СБУ показали, как уничтожают технику и логистические пути врага

Фото: бойцы-контрразведчики СБУ показали, как уничтожают технику войск РФ и поражают логистику врага (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Владимир Костырин

Бойцы военной контрразведки Службы безопасности Украины на Запорожском направлении за один день ликвидировали несколько единиц техники и вооружений российских захватчиков, а также нарушили логистические пути интервентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В спецслужбе отметили, что российские оккупанты "летели" на Запорожское направление, а наткнулись на FPV-дроны бойцов из 13 Управления военной контрразведки СБУ.

В публикации также указывается, что вывод из строя военной и инженерной техники, и логистических путей противника "существенно усложняет дела россиян на одном из самых горячих направлений".

Так, в спецслужбе рассказали о результатах боевой работы военных контрразведчиков по вражеским целям в течение одного дня. Были поражены:

  • военные грузовики "Урал" и "Камаз", а также транспорт для передислокации пехоты россиян;
  • зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" войск РФ;
  • инженерная техника, которая оборудует позиции интервентов;
  • двух российских оккупантов, которые пытались сбежать после "бавовны" бойцов СБУ.

Также в сети были опубликованы кадры уничтожения вражеской техники и личного состава бойцами-контрразведчиками СБУ с помощью FPV-дронов.

Действия бойцов СБУ на фронте

Напомним, ранее в понедельник бойцы специального назначения Центра специальных операций "А" СБУ рассказали о результатах боевой работы за неделю на фронте, и раскрыли вражеские потери. Тогда были ликвидированы сотни захватчиков и десятки единиц техники.

Также сообщалось, что недавно спецназовцы СБУ показали кадры, как с помощью дронов уничтожают вражескую технику на поле боя. Тогда в результате успешных атак оккупанты потеряли танк и две артсистемы.

Добавим, что 9 ноября спецназначения подразделения ЦСО "А" СБУ "Белый волк" установили рекорд по количеству уничтоженной российской техники за ночь.

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