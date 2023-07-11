Военные говорят о ловушке для россиян в Бахмуте: эксперты объяснили, что это значит

Украинские военные загнали россиян в ловушку в Бахмуте. Благодаря контролю над господствующими высотами вокруг города - наши воины могут интенсивно работать по позициям врага.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Бахмут изначально был ловушкой для россиян, даже во время их наступления. Сейчас рано говорить о полном огневом контроле над городом, несмотря на то, что наша артиллерия действительно интенсивно работает по позициям оккупантов.

"Недавно было показано видео, на котором уничтожают РСЗО "Град" в 5 километрах от восточных окраин Бахмута. Это говорит о том, что мы имеем возможность наносить огневое поражение по восточному сектору. А если это так, то россиян отрезают от комфортной логистики поставок для подразделений в городе, а также пути отхода в формате ротации или даже в формате бегства", - рассказал Коваленко.

Как пояснил военный эксперт Владислав Селезнев, ловушка заключается в том, что ВСУ контролируют высоты не только на юг, но и на север от Бахмута, в связи с чем враг не имеет возможности доставлять военные грузы по дороге из Горловки и вынужден завозить все из Луганской области. В то же время об "огневом мешке" говорить рано.

"В городе есть остатки зданий, им есть где прятаться. А если мы и зашли в сам Бахмут, то буквально на несколько улиц в западных микрорайонах и только потому, что враг оттуда сбежал. Они не знают, как будет развиваться наше наступление - на север или на юг. Потому что если мы будем интенсивно продвигаться, то их группировка может не успеть убежать", - добавил Селезнев.

Ловушка для россиян

Вчера, 10 июля, генерал Александр Сырский рассказал, что в Бахмуте оккупанты находятся в ловушке, а украинские военные берут город под огневой контроль. В частности, заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что ВСУ держат Бахмут Донецкой области под огненным контролем уже несколько дней.