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Військові кажуть про пастку для росіян в Бахмуті: експерти пояснили, що це означає

Новость на русском →
Вівторок 11 липня 2023 13:45
Військові кажуть про пастку для росіян в Бахмуті: експерти пояснили, що це означає Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Сергій Пишкін
Експерт: Олександр Коваленко, Владислав Селезньов

Українські військові загнали росіян в пастку у Бахмуті. Завдяки контролю над панівними висотами навколо міста - наші воїни можуть інтенсивно працювати по позиціях ворога.

Про це розповіли військові експерти в матеріалі РБК-Україна "Бахмутська пастка. Як просувається контрнаступ ЗСУ та чи чекати динаміки на півдні"

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Бахмут від початку був пасткою для росіян, навіть під час їх наступу. Наразі рано говорити про повний вогневий контроль над містом, попри те, що наша артилерія справді інтенсивно працює по позиціях окупантів.

"Нещодавно було показано відео, на якому знищують РСЗВ "Град" за 5 кілометрів від східних околиць Бахмута. Це говорить про те, що ми маємо можливість завдавати вогневого ураження по східному сектору. А якщо це так, то росіян відрізають від комфортної логістики поставок для підрозділів у місті, а також шляхи відходу у форматі ротації чи навіть у форматі втечі", – розповів Коваленко.

Як пояснив військовий експерт Владислав Селезньов, пастка полягає в тому, що ЗСУ контролюють висоти не лише на південь, а й на північ від Бахмута, у зв'язку з чим ворог не має можливості доставляти військові вантажі дорогою з Горлівки та змушений завозити усе з Луганської області. Водночас про "вогневий мішок" говорити зарано.

"У місті є залишки будівель, їм є де ховатися. А якщо ми й зайшли до самого Бахмута, то буквально на кілька вулиць у західних мікрорайонах і лише тому, що ворог звідти втік. Вони не знають, як розвиватиметься наш наступ – на північ або на південь. Бо якщо ми інтенсивно просуватимемося, то їхнє угруповання може не встигнути втекти", - додав Селезньов.

Пастка для росіян

Вчора, 10 липня, генерал Олександр Сирський розповів, що в Бахмуті окупанти перебувають у пастці, а українські військові беруть місто під вогневий контроль. Зокрема заступник міністра оборони Ганна Маляр відзначила, що ЗСУ тримають Бахмут Донецької області під вогневим контролем уже кілька днів.

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