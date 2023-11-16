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Военные Израиля "близки" к уничтожению инфраструктуры ХАМАСа на севере Газы, - ЦАХАЛ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израильские военные близки к уничтожению "военной системы" ХАМАСа в северной части Сектора Газа.

Об этом заявил начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы очень близки к уничтожению военной системы (ХАМАС, - ред.), существовавшей на севере Сектора Газа. Мы завершим это. Нам еще предстоит кое-что доделать, но мы уже вплотную подошли к этому", - заявил он.

Халеви добавил, что ЦАХАЛ намерен продолжать свою деятельность в Секторе Газа, если ему дадут разрешение, "во все новых и новых районах, уничтожая командиров и боевиков ХАМАС и разрушая инфраструктуру".

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

Согласно данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

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ИзраильСектор ГазаХАМАС