Військові Ізраїлю "близькі" до знищення інфраструктури ХАМАСу на півночі Гази, - ЦАХАЛ

"Ми дуже близькі до знищення військової системи (ХАМАС, - ред.), що існувала на півночі Сектора Газа. Ми завершимо це. Нам ще належить дещо доробити, але ми вже впритул підійшли до цього", - заявив він.

Халеві додав, що ЦАХАЛ має намір продовжувати свою діяльність у Секторі Гази, якщо йому дадуть дозвіл, "у все нових і нових районах, знищуючи командирів і бойовиків ХАМАС і руйнуючи інфраструктуру".

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС почали масштабне вторгнення в Ізраїль. Вони вбивали і викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.

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