Военные из "Гвардии наступления" уничтожили вражеский склад с боеприпасами (видео)

"-1 склад с БК оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это результат работа батальона "Свобода" бригады "Рубеж" "Гвардии наступления".

На каком конкретно участке фронта это произошло в МВД не указали.

"Гвардия наступления"

Напомним, в феврале Министерство внутренних дел начало формирование "Гвардии наступления", целью которой будет освобождение территорий от российских оккупантов. За два месяца подали заявки более 35 тысяч добровольцев.

В марте Верховная рада определила полномочия Гвардии наступления и разрешила применять оружие.

Недавно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины Николай Уршалович заявил, что некоторые подразделения "Гвардии наступления" уже выполняют боевые задания на фронте.