Кто и при каких условиях может изъять автомобиль для армии в Украине: разъяснение
В условиях военного положения в Украине могут временно изъять транспорт для нужд армии.Такие меры предусмотрены для обеспечения военных и служб тыла необходимыми транспортными ресурсами.
Чьи автомобили могут мобилизовать для военных нужд - в материале РБК-Украина ниже.
Кто может изъять автомобиль
Изъятие транспортных средств производится по решению военных администраций и других уполномоченных органов. Запросы на мобилизацию транспорта могут поступать от представителей Министерства обороны, Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Какие автомобили могут изъять
Под мобилизацию попадают в первую очередь грузовые и специальные автомобили, которые могут быть полезны для военных нужд: внедорожники, микроавтобусы, фургоны и автомобили повышенной проходимости.
Легковые автомобили могут изыматься в редких случаях, когда других транспортных средств недостаточно. При этом изъятию подлежат только исправные транспортные средства.
Условия и компенсация
Изъятие автомобиля возможно только при условии, что владелец является юридическим лицом или частным предпринимателем. Для таких граждан мобилизация автомобилей проводится исключительно в случае крайней необходимости и при наличии приказа военного командования.
Согласно законодательству, изъятие транспорта сопровождается оформлением документации и актом приема-передачи. Владелец получает справку о том, что его транспорт был мобилизован для нужд армии. В дальнейшем ему могут предложить компенсацию в размере рыночной стоимости автомобиля либо возвращение транспортного средства в случае его сохранности.
Напомним, что Кабмин решил ввести государственный учет автомобилей, которые ввозят в качестве гуманитарной помощи для военных. В связи с этим будут действовать новые правила.
Кроме того, в Украине участились случаи поджогов автомобилей военных, которые по заказу врага совершают как взрослые, так и подростки. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.