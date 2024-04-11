Военные на фронте получат партию турелей "Шабля", - Федоров
Министерство цифровой трансформации передаст на фронт роботизированные платформы "Шабля". Это технически усилят украинских защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
"Продолжаем развивать инновации и технологически усиливать военных. Сейчас в фокусе – роботизированные платформы и РЭБ. Генштаб распределит и передаст "Шабли" на самые горячие участки фронта. В партии - три модификации, они могут вести огонь на расстояние от 1,2 км до 2,2 км”, - отметил Федоров.
Федоров добавил, что военные активно пользуются "Шаблей". Роботизированная турель уже сражается в составе батальона Волки Да Винчи, 3 и 5 ОШБр, 110 ОМБр, 123 и 125 ОБрТрО, 81 отдельной аэромобильной бригады. Оккупанты, по словам Федорова, называют модуль "Шабля" "косой смерти".
"Оборонительные инновации - наше будущее, нам нужно и дальше развиваться по этому треку, инвестировать в них все ресурсы. Это асимметричный ответ на количественное преимущество врага", - подчеркнул министр.
Что такое "Шабля"
"Шабля" - это уникальная разработка от команды украинских инженеров, участников кластера Brave1. Она дистанционно уничтожает врага. Удаленно — означает сохраненные жизни наших защитников. Посредством пулеметной турели военные формируют линию обороны, уничтожают живую силу и легкобронированные цели противника.
Когда Украина начала использовать "Шабли"
В августе 2023 года этот первый дистанционно-управляемый боевой модуль "Шабля" Министерство обороны допустило к эксплуатации . А показывали видео работы этой роботизированной турели военные ВСУ еще прошлой весной.
Украина на государственном уровне впервые законтрактовала дистанционно-управляемые боевые модули "Шабля" отечественного производства. Силы обороны уже используют эти роботизированные турели на фронте.
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