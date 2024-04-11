Військові на фронті отримають партію турелів "Шабля", - Федоров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram .

"Продовжуємо розвивати інновації і технологічно підсилювати військових. Зараз у фокусі - роботизовані платформи і РЕБ. Генштаб розподілить та передасть "Шаблі" на найгарячіші ділянки фронту. У партії - три модифікації, вони можуть вести вогонь на відстань від 1,2 км до 2,2 км", - зазначив Федоров.

Федоров додав, що військові активно користуються "Шаблею". Роботизована турель вже воює у складі батальйону Вовки Да Вінчі, 3 та 5 ОШБр, 110 ОМБр, 123 і 125 ОБрТрО, 81 окремої аеромобільної бригади. Окупанти, за словами Федорова, називають модуль "Шабля" "косою смерті".

"Оборонні інновації - наше майбутнє, нам потрібно і далі розвиватись по цьому треку, інвестувати в них усі ресурси. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога", - наголосив міністр.

Що таке "Шабля"

"Шабля" - це унікальна розробка від команди українських інженерів, учасників кластеру Brave1. Вона дистанційно знищує ворога. Дистанційно — означає збережені життя наших захисників. За допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника.