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Военные эксперты назвали два фактора, из-за которых обстрелы Украины усилились

Украина, Пятница 13 сентября 2024 08:20
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Военные эксперты назвали два фактора, из-за которых обстрелы Украины усилились Фото: обстрелы Украины усилились из-за двух факторов (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус
Эксперт: Владислав Селезнев, Алексей Гетьман

Российская армия усилила обстрелы Украины с целью разрушения энергетики и давления на граждан. Кроме того, обстрелы связаны с ситуацией на фронте.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Месть за Курск или атака на энергетику? Почему Россия усилила обстрелы украинских городов".

Как отмечается в материале, россияне хорошо понимают, что без энергетики процессы внутри страны замедляются, в том числе, если речь идет о ВПК. К тому же постоянные отключения света очень влияют на настроения украинцев и потенциально могут привести к различным недовольствам, на что и рассчитывают в Кремле.

Поэтому тактика обстрелов энергетики используется до сих пор, как одна из наиболее действенных. Если в 2022-23 годах российские военные били по трансформаторным подстанциям, то сегодня они атакуют ТЭС - их затратнее и дольше восстанавливать.

"То, что враг действует рационально, как по мне, очевидно. Потому что враг использует удары по тем объектам, которые для нас критически важны. И осуществляет он эти атаки без привязки к каким-то датам. Он имеет ресурсы для реализации этих заданий, у него есть верифицированная разведывательная информация о наличии в Украине тех или иных критических объектов, и именно туда он будет совершать удары", - отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.

Судя по всему, активная фаза обстрелов будет длиться до наступления холодов, а масштабные удары, как и раньше, российские войска будут осуществлять раз в полтора месяца. Таким образом россияне хотят "поддерживать" критическое состояние украинской энергетики и давить на моральное состояние населения.

Еще один фактор, с которым связаны участившиеся обстрелы - боевые действия на фронте. Как отмечает военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, поставленных целей в ходе своей весенне-летней кампании российская армия не достигла. Продвижение есть, но оно не настолько существенное, как бы хотелось Кремлю.

"Нам через нашу разведку известно, что их минимальным планом было выйти на границы Донецкой, Луганской областей и административные границы, а максимальным - до левого берега Днепра по всей стране. Мы видим, что продвижение произошло, но не существенно, особенно учитывая их огромные потери, поэтому они пытаются помочь армии, разрушая нас в середине страны", - отметил Гетьман.

Напомним, из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру Украина потеряла почти половину своих мощностей по производству электроэнергии.

МВФ прогнозирует, что средний дефицит электроэнергии Украины в 2024 году составит около 10%. В то же время серьезный дефицит (до 30%), вероятно, возникнет только в час пик.

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