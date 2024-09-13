Месть за Курск или атака на энергетику? Почему Россия усилила обстрелы украинских городов

Связаны ли участившиеся ракетные и дроновые атаки РФ по Украине с наступлением ВСУ в Курской области и будут ли российские войска пытаться снова уничтожить украинскую энергетику, – в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой.

В последние недели Россия снова увеличила количество обстрелов по Украине, буквально засыпая города дронами и ракетами ежедневно. За одну только ночь на 26 августа ВС РФ выпустили по территории Украины более 100 ракет и 100 ударных БПЛА. От обстрела пострадали 15 областей, погибло 7 человек. Комментируя ту ночь, президент Украины Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина "больным существом".

Обстрелы стали чаще и масштабнее после того, как украинская армия начала военную операцию в Курской области. Параллельно с этим в Украине проходит подготовка к отопительному сезону, в связи с чем россияне всеми силами стараются "обеспечить" украинцам зимний блекаут.

Массовые обстрелы Украины

Российские войска начали ежедневные массовые обстрелы Украины приблизительно с конца августа. Отправной точкой можно считать 26 число, когда воздушные силы РФ выпустили по Украине более 100 ракет и дронов. Еще одна массовая атака произошла 2 сентября – тогда целью военных РФ были Киев с областью, Харьков и Сумы. Россияне запустили 35 ракет, в том числе баллистику, и 23 БПЛА.

С тех пор фактически ни одна ночь не обходится без атак российских ВС по Украине. Особенно впечатляет количество дронов, в том числе, иранских "шахедов". С начала сентября враг бьет по украинским городам десятками БПЛА каждый день – в ночь на 3 сентября противник запустил 35 "шахедов", на 4-е – 29.

5 сентября было 78 иранских дронов, из которых украинские силы ПВО сбили 60, 6 сентября – 44 БПЛА, 7 сентября – 67. 12 сентября Россия запустила в Украину 64 "шахеда", часть из них прилетела прямо в центр Конотопа, повредив жилые дома и энергетическую инфраструктуру. Судя по количеству дронов, производство и сборка "шахедов" налажена, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.

"Как видим, специальная экономическая зона Елабуга на территории Татарстана работает на полную мощность и количество дронов, которые каждый день отправляются в нашу сторону, впечатляет. Речь идет не о полутора десятке, а о 30-40 дронах, которые ежедневно отправляют на территорию нашей страны", – отметил Селезнев.

В ходе таких массированных атак страдают мирные жители. В конце августа россияне ударили по центру Харькова и попали в 12-этажный дом, из-за чего погибло три человека. Один из снарядов попал на детскую площадку, убив ребенка.

Львов после удара 4 сентября (фото: Getty Images)

4 сентября Россия ударила "Кинжалами" по Львову. В результате атаки погибло семеро человек, в том числе почти вся семья Базилевичей – трое детей и мать умерли под завалами дома, куда попала ракета, в живых остался только отец. За день до этого – 3 сентября российская ракета убила 58 человек в Полтаве, атаковав Военный институт телекоммуникации и информатизации.

Для россиян атака на жилой квартал украинского города и погибшие мирные граждане – это так называемые "сопутствующие потери", которые, по мнению Кремля, помогут подавить моральный дух и сломать сопротивление украинцев.

"Россиянам все равно, сколько гражданского населения Украины погибнет. Сколько погибнет украинских детей, женщин, стариков – Путину все равно. Ему важно достичь поставленной цели и для этого он готов убивать, в том числе, и украинцев. Прилетает везде, включая жилые кварталы", – добавил Селезнев.

Полтава после ракетного обстрела (фото: Getty Images)

Месть за Курск?

Операция украинских военных на территории Курской области началась 7-10 августа. В Москве не ожидали, что ВСУ зайдут на российскую территорию, и откровенно опешили. Украинские войска, воспользовавшись этим, успешно продвинулись на несколько десятков километров, закрепив контроль над прифронтовыми территориями. Таким образом, украинская армия создала так называемую буферную зону на границе с Россией. В самой РФ же обещали отомстить, всячески пугая очередными "красными линиями".

Когда в ночь на 26 августа ВС России запустили по Украине более 100 ракет, многие пропагандистские медиа назвали это "ответом за Курск", хотя массовые ракетные и дроновые атаки за 2,5 года полномасштабной войны проходят регулярно.

Мнение о том, что один из самых масштабных ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины является ответом на операцию ВСУ в Курской области едва ли можно назвать корректным, утверждают эксперты. Дело в том, что к подобным атакам в России готовятся заранее, накапливая запасы и планируя цели, отмечает военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Суджа под контролем ВСУ (фото: Getty Images)

"Было бы очень просто считать, что они таким образом мстят нам за Курск. Мстить во время войны, когда ты планируешь свои действия, тяжело. Весенне-летнюю кампанию в Донецкой области они готовили полгода, начиная с конца года до мая этого года. Для того, чтобы подготовить какой-то ответ как месть, надо тогда те операции, которые планировались, менять или перепланировать. На войне армия так обычно не делает", – отметил Гетьман.

В ходе масштабных обстрелов российские ВС задействуют ракеты разных типов, в том числе новейшие – производства 2023-24 годов. На их изготовление необходимо время и, судя по году "выпуска", в расход они идут буквально с конвейера. Дроны же производятся постоянно и в большом количестве. Россияне могут себе позволить пускать их на Украину каждый день, но вряд ли и эти атаки можно рассматривать как месть за Курск.

"Россияне начали против нас агрессию в феврале 2022 года не потому что пытались нам за что-то отомстить. У Путина была абсолютно очевидная цель – уничтожить Украину как государство и как составляющую мира. И те ракеты и атаки дронами, которые сегодня длятся, направлены на реализацию этой миссии", – отметил Селезнев.

С другой стороны, нельзя полностью отбрасывать идею о том, что в Москве пытаются таким образом запугать украинцев и заставить их поставить под сомнение необходимость самой Курской операции. Кремлевские медиа практически сразу же стали оправдывать любой территоризм их армии тем, что "Курск захвачен ВСУ". Этот нарратив, несмотря на очевидную проблему в причинно-следственных связях, быстро обрел популярность. Поэтому участившиеся обстрелы Сумской области россияне восприняли как месть за Курск.

"Если взять Сумскую область, обстрелы там усилились 7-10 августа, когда началась Курская операция. Именно тогда Сумская область попала под фокусные действия россиян. На всех остальных участках я не могу сказать, что изменился характер. Там постоянно идут обстрелы, постоянно стреляют по всему, до чего могут достать. Я думаю, они будут делать все, чтобы держать этот темп всю осень и начало зимы, когда у нас будет больше проблем с энергетикой", – отмечает военный эксперт Павел Нарожный.

Атака на украинскую энергетику

Россия явно не оставляет планы по уничтожению украинской энергетики. До начала активной фазы обстрелов российские ВС планомерно проводили и продолжают проводить разведку энергетической инфраструктуры, чередуя ее с атаками на энергообъекты. После ударов 26 августа в Украине опять на какое-то время ввели графики отключений света, хотя до этого ситуацию с нехваткой энергетики удалось наладить – тогда же в "Укрэнерго" заявили, что до наступления холодов и начала отопительного сезона отключений не будет, если не будет обстрелов.

Россияне хорошо понимают, что без энергетики процессы внутри страны замедляются, в том числе, если речь идет о ВПК. К тому же постоянные отключения света очень влияют на настроения украинцев и потенциально могут привести к различным недовольствам, на что и рассчитывают в Кремле. Поэтому тактика обстрелов энергетики используется до сих пор, как одна из наиболее действенных. Если в 2022-23 году российские военные били по трансформаторным подстанциям, то сегодня они атакуют ТЭС – их затратнее и дольше восстанавливать.

Трипольская ТЭС после обстрела (фото: Telegram-канал "Лачен пишет")

"То, что враг действует рационально, как по мне, очевидно. Потому что враг использует удары по тем объектам, которые для нас критически важны. И осуществляет он эти атаки без привязки к каким-то датам. Он имеет ресурсы для реализации этих заданий, у него есть верифицировання разведывательная информация о наличии в Украине тех или иных критических объектов, и именно туда он будет совершать удары", – отмечает Селезнев.

Судя по всему, активная фаза обстрелов будет длиться до наступления холодов, а масштабные удары как и раньше российские войска будут осуществлять раз в полтора месяца. Таким образом россияне хотят "поддерживать" критическое состояние украинской энергетики и давить на моральное состояние населения.

Еще один фактор, с которым связаны участившиеся обстрелы – боевые действия на фронте. По словам Гетьмана, поставленных целей в ходе своей весенне-летней кампании российская армия не достигла. Продвижение есть, но оно не настолько существенное, как бы хотелось Кремлю.

"Нам через нашу разведку известно, что их минимальным планом было выйти на границы Донецкой, Луганской областей и административные границы, а максимальным – до левого берега Днепра по всей стране. Мы видим, что продвижение произошло, но не существенно, особенно учитывая их огромные потери, поэтому они пытаются помочь армии, разрушая нас в середине страны", – отметил Гетьман.

Интенсивность на фронте и не только

Россияне стремятся сохранять интенсивность обстрелов, исходя из ресурсов, которые у них есть. Сегодня они могут обстреливать Украину 20-30 ракетами приблизительно раз в неделю, а "шахедами" – каждый день. На фронте тоже важно не терять инициативу и продолжать продвигаться, а для этого также необходим ресурс. Пока рано говорить о том, что российская армия остановилась на двух ключевых для них направлениях – Кураховском и Покровском. Противник, не изменяя себе, использует огромное количество человеческого ресурса в "мясных штурмах" и засыпает ВСУ артиллерийскими обстрелами. Но любой ресурс рано или поздно исчерпает себя, о чем в начале августа заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Через полтора-два месяца основной напор армии РФ должен завершиться, потому что и так наступление затянулось", – отметил Буданов на встрече с выпускниками Киевской школы экономики.

Бои возле Покровска (фото: Getty Images)

Исходя из прогнозов главы ГУР, интенсивность наступления российских войск может уменьшиться уже к октябрю. Чтобы не терять темпы, армии РФ необходимо оружие и боеприпасы. Для этого российские эмиссары продолжают вести диалоги с лояльными к ним странами и выискивать у них советские запасы. И не только – России удалось заполучить баллистику КНДР, которая уже стреляет по Украине, а недавно иностранные спецслужбы сообщили, что своими ракетами, наконец, готов поделиться Иран.

Получив баллистику от Тегерана, россияне могут более рационально расходовать свои запасы "Искандеров". Используя иранские ракеты для ударов по прифронтовым регионам, своей баллистикой российская армия может чаще бить вглубь Украины, держа силы ПВО и экономику в постоянном напряжении. Таким образом, Кремль сможет и дальше давить на украинцев обстрелами, приостановив наступательные действия на фронте. Хотя и сами масштабные атаки мало влияют на положение вещей в зоне боевых действий.

"Максимум до конца сентября у них продолжатся наступательные действия, дальше уже все – и погодные условия будут на нашей стороне, и они исчерпаются по тем возможностям, которые они готовили. Стрелять они будут, но это не даст никакого толка. Для чего это делается – просто чтобы сделать нам плохо и это повлияло на возможности наступательных действий", – сообщил Гетьман.

В этом контексте возможное долгожданное разрешение союзников Украины бить в глубокий тыл России, уничтожая ценные запасы, аэродромы и авиацию, выглядит как нельзя кстати.