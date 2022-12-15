Военные узнали о шагах Лукашенко для подготовки возможного участия в войне в Украине

Поиск добровольцев

"По имеющимся данным в приграничных с Украиной районах Брестской области на прошлой неделе шел процесс агитации вступления добровольцев в подразделения территориальной обороны", - рассказал он.

В частности, по его словам, во время проведения бесед кандидатам доказывают, что в случае внедрения в стране военного положения, им будет выдано оружие и амуницию, а их основной задачей будет охрана и оборона общин в составе сформированных подразделений территориальной обороны.

Смертная казнь за госизмену

Как рассказал Громов, в то же время палата представителей Беларуси одобрила законопроект о внедрении смертной казни за государственную измену для военнослужащих и представителей государственной власти.

"Не исключено, что такие действия режима Лукашенко - один из шагов в рамках подготовки к участию в войне против Украины", - констатировал представитель Генштаба.

Ограничение на выезд

Также, как добавил Громов, пограничный комитет Беларуси до 1 марта 2023 продлил ограничения на выезд и пребывание граждан в приграничной полосе в районах Гомельской области, граничащей с Киевской и Черниговской областями.