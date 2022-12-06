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Россия потратила около 500 млн долларов на вчерашний обстрел Украины, - Forbes

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Вторник 06 декабря 2022 15:29
Россия потратила около 500 млн долларов на вчерашний обстрел Украины, - Forbes Иллюстративное фото: Россия потратила около 500 млн долларов на вчерашний обстрел Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 5 декабря, Россия выпустила по Украине ракеты, общая стоимость которых составляет около 500 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Издание напоминает, что, по данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне нанесли удары по Украине такими ракетами: 38 Х-101/Х-555, 22 “Калибра”, три Х-22, шесть Х-59 и одна Х-31П.

В Forbes добавляют, что для расчета стоимости всех ракет использовались следующие оценки: Х-101 - 13 млн долларов, Х-555 - 4 млн долларов, “Калибр” - 6,5 млн долларов, Х-22 - 1 млн долларов, Х-59 - 0,5 млн долларов, Х-31П - 0,5 млн долларов. Таким образом, общая стоимость - 400-500 млн долларов.

Напомним, 5 декабря российские оккупанты нанесли восьмой массированный удар по Украине. В результате обстрелов была повреждена критическая инфраструктура и погибли мирные жители.

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