Россия потратила около 500 млн долларов на вчерашний обстрел Украины, - Forbes

В понедельник, 5 декабря, Россия выпустила по Украине ракеты, общая стоимость которых составляет около 500 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

Издание напоминает, что, по данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне нанесли удары по Украине такими ракетами: 38 Х-101/Х-555, 22 “Калибра”, три Х-22, шесть Х-59 и одна Х-31П.

В Forbes добавляют, что для расчета стоимости всех ракет использовались следующие оценки: Х-101 - 13 млн долларов, Х-555 - 4 млн долларов, “Калибр” - 6,5 млн долларов, Х-22 - 1 млн долларов, Х-59 - 0,5 млн долларов, Х-31П - 0,5 млн долларов. Таким образом, общая стоимость - 400-500 млн долларов.