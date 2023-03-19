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Военные бригады "Спартан" уничтожили грузовик окупантов с боеприпасами под Бахмутом

Фото: военные Нацгвардии уничтожили грузовой автомобиль окупантов (facebook.com MinistryofDefence UA )
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 марта, военные "Гвардии наступления" уничтожили грузовой автомобиль окупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Военнослужащие 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой Вооруженных Сил Украины обнаружили и уничтожили грузовой автомобиль окупантов", - сообщили в МВД.

По их данным, россияне использовали этот грузовик для перемещения боеприпасов на Бахмутском направлении.

Напомним, ранее МВД показало подготовку бригады "Спартан" перед отправкой на фронт.

Мы также писали, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, сколько украинцев подали заявки в "Гвардию наступления".

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