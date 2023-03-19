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Військові бригади "Спартан" знищили вантажівку окупантів з боєприпасами під Бахмутом

Фото: військові Нацгвардії знищили вантажне авто окупантів (facebook.com MinistryofDefence UA )
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 березня, військові "Гвардії наступу" знищили вантажне авто окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"Військовослужбовці 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України спільно з 44-ою окремою артилерійською бригадою Збройних Сил України виявили та знищили вантажний автомобіль окупантів", - повідомили в МВС.

За їх даними, росіяни використовували цю вантажівку для переміщення боєприпасів на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, раніше МВС показало підготовку бригади "Спартан" перед відправкою на фронт.

Ми також писали, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів скільки українців подали заявки до "Гвардії наступу".

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