Сколько украинцев подали заявки в "Гвардию наступления": ответ Клименко
Начиная с февраля, около 28 тысяч украинцев подали заявки на вступление в "Гвардию наступления". На сегодня практически все подразделения уже сформированы.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
"28 тысяч заявок от добровольцев мы уже приняли. В первую очередь заявки проходили через Центры предоставления административных услуг и через соответствующий сайт. Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что достаточно жесткий отбор. Обучение практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны и там не все выдерживают", - рассказал министр.
Клименко добавил, что подразделения "Гвардии наступления" уже фактически сформированы и сегодня ведется дополнительный набор добровольцев для формирования резерва на будущее.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что МВД недавно продемонстрировало подготовку бригады "Спартан" перед отправкой на фронт.
Также стал известен размер зарплаты бойцов "Гвардии наступления".
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