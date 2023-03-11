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Сколько украинцев подали заявки в "Гвардию наступления": ответ Клименко

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Суббота 11 марта 2023 13:54
Сколько украинцев подали заявки в "Гвардию наступления": ответ Клименко Фото: украинский военный (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с февраля, около 28 тысяч украинцев подали заявки на вступление в "Гвардию наступления". На сегодня практически все подразделения уже сформированы.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"28 тысяч заявок от добровольцев мы уже приняли. В первую очередь заявки проходили через Центры предоставления административных услуг и через соответствующий сайт. Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что достаточно жесткий отбор. Обучение практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны и там не все выдерживают", - рассказал министр.

Клименко добавил, что подразделения "Гвардии наступления" уже фактически сформированы и сегодня ведется дополнительный набор добровольцев для формирования резерва на будущее.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что МВД недавно продемонстрировало подготовку бригады "Спартан" перед отправкой на фронт.

Также стал известен размер зарплаты бойцов "Гвардии наступления".

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