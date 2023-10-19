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ООН может провести собственное расследование удара по больнице в Секторе Газа

Четверг 19 октября 2023 06:43
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ООН может провести собственное расследование удара по больнице в Секторе Газа Фото: ООН может провести собственное расследование удара по больнице в Секторе Газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Организация Объединенных Наций может провести собственное расследование обстрела больницы в Секторе Газа.

Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"ООН, безусловно, захочет провести собственное расследование. И это должно быть сделано очень скоро и очень быстро", - заявил Гриффитс.

Когда его спросили, принимает ли он доказательства Израиля, что виновниками взрыва являются палестинские боевики, заместитель генсека ответил так: "Это не до меня, потому что я не занимаюсь оценкой нарушений прав человека и зверствами такого рода".

По его словам, расследование ООН должно помочь извлечь важные уроки, "чтобы это не повторилось в другой больнице, в другой школе, в другом учреждении, где скрываются люди".

Гриффитс также напомнил, что международное гуманитарное право запрещает авиаудары по гражданским объектам.

Что известно об ударе по больнице в Секторе Газа

Напомним, вечером 17 октября ХАМАС заявил, что Израиль ударил по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Боевики утверждали о якобы 500 погибших и сотнях раненых гражданских, находившихся в госпитале.

Израиль в свою очередь отверг обвинения и заверил, что не причастен к удару по гражданской больнице. ЦАХАЛ утверждает, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты "Исламского джихада".

Также вчера, 18 октября, спикер ЦАХАЛа заявил, что прямого удара по больнице в Газе не было. По его словам, была "осечка" ракеты "Исламского джихада", которая упала не на больницу, а на автостоянку поблизости.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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