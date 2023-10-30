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Военные базы США на Ближнем Востоке атаковали более 20 раз, - Пентагон

Фото: военные базы США на Ближнем Востоке атаковали более 20 раз (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

За последние две недели военные базы Соединенных Штатов Америки в Ираке и Сирии были атакованы более 20 раз. По ним били при помощи ракет и дронов.

Об этом на брифинге заявили два высокопоставленных чиновника Пентагона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Они рассказали, что в период с 17 по 30 октября американские и коалиционные силы были атакованы по меньшей мере 14 раз в Ираке и 9 раз в Сирии. Таким образом, всего было зафиксировано 23 атаки. 

Чиновники уточнили, что многие беспилотники и ракеты были перехвачены и не достигли своих целей. 

Такие удары происходят на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке из-за войны Израиля с ХАМАС. 

Атаки на базы США 

Напомним, об атаках на американские военные базы на Ближнем Востоке стало известно еще на прошлой неделе. 

По информации Центрального командования США, в результате таких атак по состоянию на 25 октября ранения получили 20 человек

В ответ США нанесли удары по двум объектам Ирана в Сирии

 

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