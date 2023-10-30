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Військові бази США на Близькому Сході атакували понад 20 разів, - Пентагон

Фото: військові бази США на Близькому Сході атакували понад 20 разів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

За останні два тижні військові бази Сполучених Штатів Америки в Іраку та Сирії були атаковані понад 20 разів. По них били за допомогою ракет та дронів.

Про це на брифінгу заявили два високопосадовці Пентагону, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Вони розповіли, що в період з 17 по 30 жовтня американські та коаліційні сили були атаковані щонайменше 14 разів в Іраку та 9 разів у Сирії. Таким чином, всього було зафіксовано 23 атаки.

Чиновники уточнили, що багато безпілотників і ракет були перехоплені і не досягли своїх цілей.

Такі удари відбуваються на тлі зростання напруги на Близькому Сході через війну Ізраїлю з ХАМАС.

Атаки на бази США

Нагадаємо, про атаки на американські військові бази на Близькому Сході стало відомо ще минулого тижня.

За інформацією Центрального командування США, внаслідок таких атак станом на 25 жовтня поранення отримали 20 людей.

У відповідь США завдали ударів по двох об'єктах Ірану в Сирії.

 

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