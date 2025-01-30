Военные администрации в столице и других неприфронтовых городах - это политический инструмент, - Ломако

"Я надеюсь, что нет данных у разведки или еще у кого-то, что Киеву сейчас угрожает опасность, которая была в феврале или в марте 2022 года. Со всеми вопросами подготовки города к обороне, гражданской защиты спокойно справляется местная власть. И надо признать, что военные администрации в городах, которые не пограничные, не фронтовые - это политический инструмент. Это не имеет отношения к безопасности и обороне, и надо взять их и ликвидировать", - заявил Александр Ломако.

Он отметил, что попытки военных администраций взять на себя полномочия местного самоуправления угрожает демократии.

"Сейчас в Киеве военная администрация пытается взять на себя функции, которые не связаны с безопасностью и обороной. Киевляне избирали мэра Кличко. Они не знают, кто такой начальник военной администрации Ткаченко. Так же черниговцы избирали мэра Атрошенко, они не знают главу военной администрации Брижинского и знать не хотят. Но решение навязано сверху. Пытаются функции и полномочия местной власти - депутатов, мэра - забрать и передать одному чиновнику, который подконтролен исключительно Банковой", - подчеркнул Ломако.

Он подчеркнул, что во время войны воевать надо не друг с другом, не с местным самоуправлением, а с врагом.

"Я хочу сказать сейчас киевлянам и всем украинцам. Если мы не сможем во время войны сохранить демократию и местное самоуправление, это будет намного дороже", - уверен Александр Ломако.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Президенту Украины с заявлением, что в Киеве происходит попытка уничтожить местное самоуправление и узурпировать власть. По его словам, глава КГВА блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов города.