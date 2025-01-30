Військові адміністрації в столиці та інших неприфронтових містах – це політичний інструмент, - Ломако

Існування військових адміністрацій в містах, які не є прифронтовими чи прикордонними, не пов’язано з питаннями безпеки. Це політичний інструмент, і їх потрібно ліквідувати.
Про це заявив в. о. мера Чернігова у 2023-2024 роках, лідер партії "УДАР Віталія Кличка" у Чернігівській області Олександр Ломако, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Удару".
"Я сподіваюсь, що немає даних у розвідки чи ще у когось, що Києву зараз загрожує небезпека, яка була в лютому чи в березні 2022 року. З усіма питаннями підготовки міста до оборони, цивільного захисту спокійно справляється місцева влада. І треба визнати, що військові адміністрації в містах, які не прикордонні, не фронтові – це політичний інструмент. Це не має відношення до безпеки і оборони, і треба взяти їх і ліквідувати", - заявив Олександр Ломако.
Він зазначив, що намагання військових адміністрацій перебрати на себе повноваження місцевого самоврядування загрожує демократії.
"Зараз у Києві військова адміністрація намагається перебрати на себе функції, які не пов’язані з безпекою та обороною. Кияни обирали мера Кличка. Вони не знають, хто такий начальник військової адміністрації Ткаченка. Так само чернігівці обирали мера Атрошенка, вони не знають голову військової адміністрації Брижинського і знати не хочуть. Але рішення нав’язано згори. Намагаються функції і повноваження місцевої влади – депутатів, мера – забрати і передати одному чиновнику, який підконтрольний виключно Банковій", - наголосив Ломако.
Він підкреслив, що під час війни воювати треба не один з одним, не з місцевим самоврядуванням, а з ворогом.
"Я хочу сказати зараз киянам і всім українцям. Якщо ми не зможемо під час війни зберегти демократію і місцеве самоврядування, це буде набагато дорожче", - упевнений Олександр Ломако.
Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Президента України із заявою, що у Києві відбувається спроба знищити місцеве самоврядування та узурпувати владу. За його словами, очільник КМВА блокує вирішення ключових господарських питань міста.
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